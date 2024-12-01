الدوري الألماني (12): آينتراخت فرانكفورت في ضيافة هايدنهايم

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الأحد، مباراتان في ختام مباريات المرحلة الثانية عشرة من الدوري الألماني بكرة القدم، فيلعب ماينز مع هوفنهايم الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، وهايدنهايم مع آينتراخت فرانكفورت الساعة 19:30.

النتائج المسجلة في الجولة (12)

سانت باولي × هولشتاين كيل 3-1

فرايبورغ × بوروسيا مونشنغلادباخ 3-1

يونيون برلين × باير ليفركوزن 1-2

لايبزيج × فولفسبورغ 1-5

أوجسبورغ × بوخوم 1-0

فيردربريمن × شتوتغارت 2-2

بوروسيا دورتموند × بايرن ميونيخ 1-1

ترتيب فرق المقدمة

1- بايرن ميونيخ: 30 نقطة

2- آينتراخت فرانكفورت:23 نقطة

3- باير ليفركوزن: 23 نقطة

4- لايبزيج: 21 نقطة

5- بوروسيا دورتموند: 20 نقطة

6-فرايبورغ: 20 نقطة