نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الألماني (12): آينتراخت فرانكفورت في ضيافة هايدنهايم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 1 ديسمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تجري اليوم، الأحد، مباراتان في ختام مباريات المرحلة الثانية عشرة من الدوري الألماني بكرة القدم، فيلعب ماينز مع هوفنهايم الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، وهايدنهايم مع آينتراخت فرانكفورت الساعة 19:30.
النتائج المسجلة في الجولة (12)
سانت باولي × هولشتاين كيل 3-1
فرايبورغ × بوروسيا مونشنغلادباخ 3-1
يونيون برلين × باير ليفركوزن 1-2
لايبزيج × فولفسبورغ 1-5
أوجسبورغ × بوخوم 1-0
فيردربريمن × شتوتغارت 2-2
بوروسيا دورتموند × بايرن ميونيخ 1-1
ترتيب فرق المقدمة
1- بايرن ميونيخ: 30 نقطة
2- آينتراخت فرانكفورت:23 نقطة
3- باير ليفركوزن: 23 نقطة
4- لايبزيج: 21 نقطة
5- بوروسيا دورتموند: 20 نقطة
6-فرايبورغ: 20 نقطة