طبيب يبرئ الحبهان من خرافة شائعة بين الحوامل

بسام محمد - أبوظبي في السبت 30 نوفمبر 2024 08:07 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يتجنب العديد من النساء الحوامل إضافة الحبهان إلى طعامهن أثناء الطهي، بسبب الاعتقاد السائد بأن الهيل يشكل خطرًا على صحة الأم والجنين.

في هذا السياق، أوضح الدكتور أيمن هاني، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية طب قصر العيني، أن الحبهان ليس من التوابل المحظورة خلال الحمل، وأكد أنه آمن بالنسبة للأم والجنين. ومع ذلك، شدد على ضرورة الالتزام بشرط معين.

وأشار هاني إلى أن العديد من النساء الحوامل يبتعدن عن الحبهان أثناء الطهي بسبب الاعتقاد الشائع بأن الهيل قد يسبب الإجهاض، مضيفًا أنه لا يوجد دليل علمي يثبت صحة هذه الفكرة.

وأكد أستاذ أمراض النساء والتوليد أن الحبهان ليس فقط لذيذًا في الطعم، بل أيضًا غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تعد ضرورية لصحة الحامل والجنين.

ومع ذلك، نصح هاني الحوامل بعدم الإفراط في استهلاك الحبهان، لأن تناوله بكميات كبيرة قد يؤدي إلى بعض المشاكل الصحية مثل اضطرابات الهضم، الحساسية، أو انخفاض ضغط الدم.