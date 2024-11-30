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الدوري البرتغالي: ريو آفي يعبر موريرينسي

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 30 نوفمبر 2024 06:57 مساءً - فاز ريو آفي على ضيفه موريرينسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية عشرة من الدوري البرتغالي الممتاز بكرة القدم، اليوم السبت.

سجل أهداف ريو آفي كل من تياغو موراييس (د 26) وكلايتون (د 47) وماريوس فروساي (د 90) وسجل هدفي موريرينسي أديرلان سانتوس خطأ في مرماه (د 49) وجابريال دي سوزا (د 45).

ورفع ريو آفي رصيده إلى 15 نقة في المركز التاسع، وبقي رصيد موريرينسي 17 نقطة في المركز الثامن.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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