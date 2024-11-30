فيران توريس: نشعر بالإحباط .. ولاس بالماس تعمد إضاعة الوقت

بسام محمد - أبوظبي في السبت 30 نوفمبر 2024 06:57 مساءً - علق فيران توريس، جناح برشلونة، على خسارة فريقه أمام لاس بالماس، بنتيجة 2-1، مساء اليوم، في الجولة 15 من الدوري الإسباني.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية، قال توريس: “نحن محبطون، ونشعر بخيبة أمل، وغاضبون.. لم نكن فعالين ولم نلعب بشكل جيد، هذه هي الحقيقة، لكننا نعرف الفريق الذي نحن عليه، ويجب علينا الآن أن نفكر في المباراة المقبلة”.

وأضاف: “بدأنا بداية رائعة، ثم جاءت بعض المباريات السيئة، لكن هذا ليس نمطاً سيئاً، إنه شيء عابر”.

وأكد: “نحن قادرون على قلب الوضع، وقد فعلنا ذلك من قبل، حان الوقت لإعادة ضبط الأمور وتصفية عقولنا”.

وأتم: “في الشوط الثاني، مع التعادل، كنا نقترب من العودة، لكن هدفهم الثاني قضى علينا، ومن ثم تقريباً لم نلعب، كانت هناك إضاعة للوقت”.