الفنانة زينة في المستشفى.. تفاصيل حالتها الصحية

بسام محمد - أبوظبي في السبت 30 نوفمبر 2024 05:57 مساءً - أثارت الفنانة المصرية زينة قلق جمهورها بعد أن كشفت عن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة. نشرت زينة صورة لها على حسابها في إنستغرام تظهر يدها متصلة بخراطيم المحاليل الطبية، وعلقت عليها بكلمة “الحمد لله” دون الكشف عن تفاصيل حالتها.

وعكة صحية مفاجئة توقف زينة عن التصوير

تأتي هذه الأزمة الصحية في وقت حرج، حيث كانت زينة منشغلة بتصوير الجزء الثاني من مسلسل “العتاولة”. اضطرت الفنانة إلى أخذ إجازة قصيرة للتعافي قبل العودة لاستكمال تصوير دورها.

زينة في دور “حنة” بالعتاولة 2

تجسد زينة في مسلسل “العتاولة 2” شخصية “حنة”، وهي شخصية محورية في أحداث المسلسل. حققت هذه الشخصية نجاحًا كبيرًا في الجزء الأول، ومن المتوقع أن تشهد تطورات درامية مثيرة في الجزء الجديد.

رسائل القلق والدعم تغمر زينة

انهالت التعليقات على منشور زينة بالدعاء لها بالشفاء العاجل، معربين عن قلقهم على حالتها الصحية. وتفاعل الجمهور مع الخبر بشكل كبير، مما يؤكد مدى حبهم وتقديرهم للفنانة.

زينة بين السخرية والمرض

قبل أيام قليلة من إعلانها عن مرضها، نشرت زينة منشورًا عبر خاصية القصص المصورة على إنستغرام، عبرت فيه عن قلقها بشأن مصاريفها الكثيرة، وعلقت مازحة أنها قد تدخل السجن إذا لم ينتهِ العالم قريبًا.

عودة زينة إلى العمل قريبًا

من المتوقع أن تستأنف زينة تصوير مسلسل “العتاولة 2” بعد تعافيها تمامًا، حيث ينتظر الجمهور بفارغ الصبر متابعة أحداث الجزء الجديد من هذا العمل الدرامي.