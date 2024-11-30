ماغي بو غصن تنعي شقيق زوجها ناهي سنان بكلمات مؤثرة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 30 نوفمبر 2024 04:59 مساءً - فجع الوسط الفني اللبناني بخبر وفاة ناهي سنان، شقيق المنتج الشهير جمال سنان، بعد صراع مع المرض. وقد أعلن جمال سنان عن هذا الخبر الحزين في بيان رسمي، معرباً عن حزنه الشديد لفقدان شقيقه وشريك دربه.

ماغي بو غصن تنعي شقيق زوجها

شاركت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن في النعي، حيث عبرت عن حزنها العميق لفقدان شقيق زوجها، وكتبت على حسابها على موقع “إكس”: “بكّرت كتير ناهي! ما كنت بتخايل بيوم إنّي إنعيك بعزّ شبابك وودعك. الله يرحمك يا حبيبي.. نفسك بالسما”.

تأثر الوسط الفني بالخبر

أثار خبر وفاة ناهي سنان حزنًا كبيرًا في الوسط الفني اللبناني، حيث تلقى جمال سنان ومماغي بو غصن العديد من التعازي من الفنانين والجمهور.

تفاصيل حول الراحل

لم يتم الكشف عن تفاصيل أكثر حول مرض ناهي سنان أو ظروف وفاته، ولكن البيان الرسمي أكد على سيرته الطيبة وأثره الحسن في حياته المهنية والشخصية.

إطلالة ماغي بو غصن الأخيرة

قبل ساعات من إعلان خبر الوفاة، كانت ماغي بو غصن قد نشرت مجموعة صور جديدة لها بإطلالة جذابة، الأمر الذي زاد من صدمة الجمهور عند سماع خبر وفاة شقيق زوجها.