قائمة يوفنتوس لمواجهة ليتشي في الدوري الإيطالي

بسام محمد - أبوظبي في السبت 30 نوفمبر 2024 04:59 مساءً - أعلن، تياجو موتا، مدرب يوفنتوس، قائمة فريقه لمباراة ليتشي، غداً الأحد، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإيطالي.

وشهدت القائمة غياب كلاً من دوسان فلاهوفيتش، نيكولو سافونا، ويستون ماكيني، دوجلاس لويز، نيكو جونزاليس، فاسيلي أدزيتش، أركاديوش ميليك، خوان كابال وجليسون بريمير.

وجاءت قائمة يوفنتوس كاملة، كالآتي:

حراسة المرمى: بيرين، بنسوليو، دي جريجوريو.

الدفاع: جاتي، دانيلو، كالولو، كامبياسو، روهي، بانوكو، مونتيرو.

الوسط: لوكاتيلي، كومبينرس، تورام، فاجيولي، بابادوبولوس، أوسو.

الهجوم: كونسيساو، يلديز، تيموثي ويا، مبانجولا، بونو.