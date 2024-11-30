أداء ساحر لميريام فارس في افتتاح جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1

بسام محمد - أبوظبي في السبت 30 نوفمبر 2024 04:59 مساءً - أشعلت النجمة اللبنانية ميريام فارس حلبة لوسيل الدولية في قطر بأداء مبهر، حيث قدمت حفلاً افتتاحياً حماسياً لسباق جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1. وقدمت فارس باقة متنوعة من أغانيها التي أشعلت حماس الجمهور.

إطلالة ساحرة وأداء مبهر:

ظهرت ميريام فارس بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستاناً أسود أنيقاً مزيناً بالفضة، مما أبرز جمالها وأناقتها. وقدمت باقة من أشهر أغانيها التي تفاعل معها الجمهور بحماس كبير. وقدمت مزيجاً من الأغاني التي تتناسب مع أجواء الحفل الرياضي، مما جعل الحفل أكثر حيوية.

تفاعل الجمهور:

شهد الحفل تفاعلاً كبيراً من الجمهور الذي عبّر عن إعجابه بأداء ميريام فارس. وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من الحفل، معربين عن إعجابهم بأدائها وإطلالتها.

أهمية الحفل:

يأتي حفل ميريام فارس ضمن فعاليات جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1، والتي تعد واحدة من أهم الأحداث الرياضية في العالم. وقد ساهم حفل فارس في زيادة حماس الجماهير وتسليط الضوء على قطر كوجهة عالمية للرياضة والترفيه.

هذا وأثبتت ميريام فارس مرة أخرى أنها تستحق لقب “ملكة المسرح”، حيث قدمت أداءً استثنائياً أسعد جمهور حلبة لوسيل. وقد ساهمت في نجاح حفل افتتاح جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1، مما جعل الحدث أكثر حيوية وإثارة.