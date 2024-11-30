إلحق شعرك قبل فوات الأوان .. عادة خاطئة قد تصيبك بالصلع

بسام محمد - أبوظبي في السبت 30 نوفمبر 2024 03:00 مساءً - متابعة: نازك عيسى

كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة بوسان الوطنية في كوريا الجنوبية عن عادة خاطئة تزيد من خطر الإصابة بالصلع. وأظهرت الدراسة أن شرب المشروبات الكحولية بانتظام يزيد من احتمالية الإصابة بمرض يتسبب في تساقط الشعر، وقد يصل الأمر إلى الصلع في بعض الحالات.

ووفقًا للدراسة، فإن الأشخاص الذين يتناولون الكحول بشكل متكرر يكونون أكثر عرضة للإصابة بما يعرف بـ “الثعلبة الأندروجينية” (AGA)، حيث تزيد احتمالية الإصابة بهذا المرض بنسبة 1.4 مرة مقارنة بالآخرين.

ويعتقد الباحثون أن الأسيتالديهيد، وهو منتج ثانوي ناتج عن عملية استقلاب الكحول، قد يتداخل مع النظام المناعي لفروة الرأس ويؤدي إلى الإصابة بالثعلبة الأندروجينية. ومع ذلك، لا يزال هذا الافتراض بحاجة إلى مزيد من البحث والدراسة للتأكد من صحته.

يُذكر أن الثعلبة الأندروجينية تعد أكثر أنواع تساقط الشعر شيوعًا في العالم، وتُعزى إلى عوامل وراثية وهرمونية وفقًا لدراسات سابقة.