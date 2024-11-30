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هانزي فليك يعلن تشكيلة برشلونة لمواجهة لاس بالماس

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 30 نوفمبر 2024 01:00 مساءً - أعلن هانزي فليك، مدرب برشلونة، تشكيلة فريقه لمواجهة لاس بالماس، اليوم السبت، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء عند الساعة 17:00 بتوقيت أبو ظبي، 16:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وجاءت التشكيلة كاملة على النحو التالي:

حارس المرمى: إيناكي بينيا.

خط الدفاع: بالدي، كوبارسي، إينيجو مارتينيز، كوندي.

خط الوسط: جافي، بيدري، بابلو توري.

خط الهجوم: فيرمين لوبيز، رافينيا، ليفاندوفسكي.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة، بفارق 4 نقاط عن وصيفه، ريال مدريد.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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