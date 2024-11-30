نشكركم على متابعتكم خبر هانزي فليك يعلن تشكيلة برشلونة لمواجهة لاس بالماس على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 30 نوفمبر 2024 01:00 مساءً - أعلن هانزي فليك، مدرب برشلونة، تشكيلة فريقه لمواجهة لاس بالماس، اليوم السبت، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.
وتنطلق صافرة بداية اللقاء عند الساعة 17:00 بتوقيت أبو ظبي، 16:00 بتوقيت مكة المكرمة.
وجاءت التشكيلة كاملة على النحو التالي:
حارس المرمى: إيناكي بينيا.
خط الدفاع: بالدي، كوبارسي، إينيجو مارتينيز، كوندي.
خط الوسط: جافي، بيدري، بابلو توري.
خط الهجوم: فيرمين لوبيز، رافينيا، ليفاندوفسكي.
ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة، بفارق 4 نقاط عن وصيفه، ريال مدريد.