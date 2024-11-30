نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإماراتي .. الكشف عن المرشحين لجوائز شهر نوفمبر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 30 نوفمبر 2024 11:53 صباحاً - كشفت رابطة المحترفين الإماراتية، اليوم السبت، عن قائمة المرشحين لجوائز الأفضل عن شهر نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، في دوري أدنوك للمحترفين.
وجاءت قائمة المرشحين على النحو التالي:
أفضل لاعب
– هاريس سيفيروفيتش (الوصل).
– جيليرمي بيرو (الشارقة).
– لياندرو سباداسيو (كلباء).
– نيكسا فويانوفيتش (دبا الحصن).
– جونيور فليمينجز (عجمان).
أفضل مدرب
– الحسين عموته (الجزيرة).
– حسن العبدولي (دبا الحصن).
– فوك رازوفيتش (كلباء).
أفضل حارس مرمى
– سهيل عبد الله (دبا الحصن).
– علي خصيف (الجزيرة).
– سلطان المنذري (كلباء).
ويتصدر الشارقة جدول ترتيب الإماراتي برصيد 21 نقطة، ويأتي شباب الأهلي ثانياً برصيد 19 نقطة.