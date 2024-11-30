الدوري الإماراتي .. الكشف عن المرشحين لجوائز شهر نوفمبر

بسام محمد - أبوظبي في السبت 30 نوفمبر 2024 11:53 صباحاً - كشفت رابطة المحترفين الإماراتية، اليوم السبت، عن قائمة المرشحين لجوائز الأفضل عن شهر نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، في دوري أدنوك للمحترفين.

وجاءت قائمة المرشحين على النحو التالي:

أفضل لاعب

– هاريس سيفيروفيتش (الوصل).

– جيليرمي بيرو (الشارقة).

– لياندرو سباداسيو (كلباء).

– نيكسا فويانوفيتش (دبا الحصن).

– جونيور فليمينجز (عجمان).

أفضل مدرب

– الحسين عموته (الجزيرة).

– حسن العبدولي (دبا الحصن).

– فوك رازوفيتش (كلباء).

أفضل حارس مرمى

– سهيل عبد الله (دبا الحصن).

– علي خصيف (الجزيرة).

– سلطان المنذري (كلباء).

ويتصدر الشارقة جدول ترتيب الإماراتي برصيد 21 نقطة، ويأتي شباب الأهلي ثانياً برصيد 19 نقطة.