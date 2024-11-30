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الدوري الإماراتي .. الكشف عن المرشحين لجوائز شهر نوفمبر

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 30 نوفمبر 2024 11:53 صباحاً - كشفت رابطة المحترفين الإماراتية، اليوم السبت، عن قائمة المرشحين لجوائز الأفضل عن شهر نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، في دوري أدنوك للمحترفين.

وجاءت قائمة المرشحين على النحو التالي:

أفضل لاعب

– هاريس سيفيروفيتش (الوصل).
– جيليرمي بيرو (الشارقة).
– لياندرو سباداسيو (كلباء).
– نيكسا فويانوفيتش (دبا الحصن).
– جونيور فليمينجز (عجمان).

أفضل مدرب

– الحسين عموته (الجزيرة).
– حسن العبدولي (دبا الحصن).
– فوك رازوفيتش (كلباء).

أفضل حارس مرمى

– سهيل عبد الله (دبا الحصن).
– علي خصيف (الجزيرة).
– سلطان المنذري (كلباء).

ويتصدر الشارقة جدول ترتيب الإماراتي برصيد 21 نقطة، ويأتي شباب ثانياً برصيد 19 نقطة.

الكلمات الدلائليه
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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