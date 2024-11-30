دليل شامل للتخلص من أعراض الزكام الشديدة في الشتاء

بسام محمد - أبوظبي في السبت 30 نوفمبر 2024 11:53 صباحاً - متابعة بتول ضوا

مع قدوم فصل الشتاء، يزداد انتشار نزلات البرد والزكام. وعلى الرغم من أن الزكام عادة ما يكون مرضًا خفيفًا، إلا أن أعراضه الشديدة مثل احتقان الأنف، والسعال، والحمى، يمكن أن تجعل الحياة صعبة للغاية. لحسن الحظ، هناك العديد من الطرق الطبيعية والطبية التي يمكن أن تساعد في تخفيف هذه الأعراض وتسريع الشفاء.

الفيروسات: الزكام يسببه مجموعة متنوعة من الفيروسات، وتختلف شدة الأعراض باختلاف نوع الفيروس.

ضعف الجهاز المناعي: الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أكثر عرضة للإصابة بالزكام الشديد.

عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم: يؤثر قلة النوم سلبًا على الجهاز المناعي ويجعلك أكثر عرضة للإصابة بالمرض.

التعرض للملوثات: التعرض للتلوث والدخان يمكن أن يزيد من حدة أعراض الزكام.

احتقان الأنف وسيلانه

السعال

العطس

آلام في الحلق

الصداع

الحمى

آلام العضلات والمفاصل

فقدان الشهية

التعب والإرهاق

الراحة: الحصول على قسط كافٍ من الراحة يساعد الجسم على مكافحة العدوى.

شرب السوائل: شرب الكثير من السوائل الدافئة مثل الشاي العشبي والمرق يساعد على ترطيب الجسم وتخفيف احتقان الحلق.

الغرغرة بالماء المالح: تساعد الغرغرة بالماء المالح على تخفيف التهاب الحلق وتقليل البكتيريا.

استخدام مرطب الهواء: يساعد مرطب الهواء على ترطيب الهواء وتخفيف احتقان الأنف.

تناول الأطعمة الصحية: تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C مثل الحمضيات والبروكلي يعزز جهاز المناعة.

استخدام الأدوية المسكنة: يمكن استخدام الأدوية المسكنة مثل الباراسيتامول والأيبوبروفين لتخفيف الحمى وآلام الجسم.

العلاجات الطبيعية: يمكن استخدام بعض العلاجات الطبيعية مثل الزنجبيل والعسل والكركم لتخفيف أعراض الزكام.

الوقاية من العدوى: غسل اليدين بانتظام، وتجنب لمس الوجه، والابتعاد عن الأشخاص المصابين بالمرض يساعد في الوقاية من الإصابة بالزكام.

شاي الزنجبيل والعسل: يساعد الزنجبيل على تقليل الالتهاب وتخفيف السعال، بينما يعمل العسل على تهدئة الحلق.

مرق الدجاج: يعتبر مرق الدجاج من العلاجات المنزلية التقليدية للزكام، حيث يساعد على ترطيب الجسم وتخفيف احتقان الأنف.

شاي البابونج: يساعد البابونج على تهدئة الأعصاب وتخفيف الالتهاب.

يجب استشارة الطبيب إذا كانت أعراض الزكام شديدة أو استمرت لفترة طويلة، أو إذا كنت تعاني من صعوبة في التنفس، أو إذا كنت تعاني من أي من الأعراض التالية:

حمى عالية

ألم في الصدر

طفح جلدي

سعال مستمر

ضيق في التنفس