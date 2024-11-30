قائمة برشلونة لمواجهة لاس بالماس .. عودة لامين يامال

بسام محمد - أبوظبي في السبت 30 نوفمبر 2024 11:53 صباحاً - أعلن هانزي فليك، مدرب برشلونة، قائمة فريقه لمواجهة لاس بالماس، مساء اليوم، في الجولة 15 من الدوري الإسباني.

ويدخل النادي الكتالوني اللقاء بهدف استعادة نغمة الفوز في الليجا، بعد الخسارة أمام ريال سوسيداد والتعادل مع سيلتا فيجو.

وتأتي مباراة، اليوم، بالتزامن مع احتفالات برشلونة بالذكرى ال-125 على تأسيسه.

وشهدت القائمة عودة النجم الإسباني، لامين يامال، بعد تعافيه الكامل من الإصابة.

وجاءت القائمة بشكل كامل، على النحو التالي:

كوبارسي، بالدي، إينيجو مارتينيز، جافي، فيرات توريس، بيدري، ليفاندوفسكي، رافينيا، إيناكي بينيا، بابلو توري، فيرمين لوبيز، باو فيكتور، لامين يامال، داني أولمو، دي يونج، كوندي، إريك جارسيا، تشيزني، أسترالاجا، هيكتور فورت، جيرارد مارتن، سيرجي دومينيجيز، جيليريمو.