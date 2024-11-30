فستان الزفاف الأبيض: من أين جاء هذا التقليد؟

بسام محمد - أبوظبي في السبت 30 نوفمبر 2024 10:55 صباحاً - متابعة بتول ضوا

هل تساءلت يومًا لماذا ارتبط اللون الأبيض ارتباطًا وثيقًا بفستان الزفاف؟ لماذا نرى العرائس في جميع أنحاء العالم يرتدين فساتين بيضاء في يوم زفافهن؟ الإجابة على هذا السؤال تتطلب رحلة قصيرة عبر التاريخ.

على الرغم من أن اللون الأبيض أصبح رمزًا للنقاء والبراءة في الزفاف، إلا أن حكاية فستان الزفاف الأبيض ليست بهذه البساطة. ففي الماضي، كانت العرائس يرتدين ألوانًا مختلفة، مثل الأزرق والأحمر والأسود، وكانت الألوان الزاهية شائعة.

تعتبر فيليبا ملكة إنجلترا أول من ارتدت فستان زفاف أبيض في عام 1406. ولكن، لم يكن اللون الأبيض رمزًا للنقاء في ذلك الوقت، بل كان ببساطة اختيارًا شخصيًا.

التحول الحقيقي حدث في عام 1840 عندما تزوجت الملكة فيكتوريا من الأمير ألبرت وارتدت فستانًا أبيضًا من الدانتيل. كان هذا الزفاف مؤثرًا للغاية، وتم توثيقه بشكل واسع من خلال الصور. وقد أعجب الناس بفستان الملكة فيكتوريا، وسرعان ما انتشر هذا التقليد في جميع أنحاء أوروبا.

الرمزية: ارتبط اللون الأبيض بالنقاء والبراءة في الثقافات الغربية، مما جعله اختيارًا مثاليًا للعرائس.

الموضة: أصبح اللون الأبيض موضة رائجة في القرن التاسع عشر، وكانت العرائس يرغبن في اتباع أحدث صيحات الموضة.

التصوير الفوتوغرافي: مع ظهور التصوير الفوتوغرافي، أصبح اللون الأبيض يبرز بشكل جميل في الصور.

اليوم، أصبح فستان الزفاف الأبيض تقليدًا عالميًا، على الرغم من أن العديد من العرائس يختارن ألوانًا أخرى أو تصميمات غير تقليدية. ومع ذلك، لا يزال اللون الأبيض يمثل رمزًا للبداية الجديدة والحب الأبدي.