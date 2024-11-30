جينفير لوبيز تحتفل بعيد الشكر لوحدها دون طليقها بن أفليك

بسام محمد - أبوظبي في السبت 30 نوفمبر 2024 10:55 صباحاً - احتفلت النجمة جينيفر لوبيز بعيد الشكر هذا العام بعيدًا عن زوجها السابق بن أفليك، الذي قضى المناسبة مع طليقته جينيفر غارنر وأطفالهما الثلاثة.

شاركت لوبيز، البالغة من العمر 55 عامًا، صورة لها عبر إنستغرام وهي تبتسم بجوار ديك رومي، مرتدية سترة وردية وبنطال جينز، وكتبت لمتابعيها: “آمل أن يكون عيد شكر الجميع سعيدًا، وأنا ممتنة لكم جميعًا”.

في المقابل، ظهر بن أفليك وجينيفر غارنر في لوس أنجلوس يوم الخميس، حيث شاركا في تقديم وجبات للمشردين خلال حدث خيري، برفقة أبنائهما فيوليت (18 عامًا)، سيرافينا (15 عامًا)، وصامويل (12 عامًا).

تجدر الإشارة إلى أن بن أفليك وجينيفر غارنر تزوجا في عام 2005، واستمر زواجهما لعقد من الزمن قبل أن ينفصلا رسميًا في 2018. ورغم الطلاق، حافظ الثنائي على علاقة جيدة من أجل تربية أطفالهما.

أما جينيفر لوبيز، التي تزوجت بن أفليك في 2022 قبل أن ينفصلا لاحقًا، فقد وصفت علاقة أفليك بغارنر بأنها “رائعة” في حديث سابق مع مجلة Vogue.

بعد انفصالها عن أفليك، أكدت لوبيز أنها متحمسة لحياتها الجديدة، حيث تركز على مسيرتها المهنية.