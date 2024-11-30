قبل ساعات من محاكمتها.. اتهامات تلاحق هدير عبد الرازق

بسام محمد - أبوظبي في السبت 30 نوفمبر 2024 09:57 صباحاً - تترقب الأوساط المعنية محاكمة البلوغر هدير عبد الرازق، المقررة يوم السبت أمام المحكمة الاقتصادية، بعد أن قررت النيابة العامة في القاهرة إحالتها للمحاكمة بتهم تتعلق بخمس مخالفات. وقد تم تحديد جلسة السبت للنظر في هذه الاتهامات.

تشمل التهم الموجهة إلى هدير عبد الرازق نشر صور خادشة للحياء العام بهدف الإغراء، عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تضمنت مقاطع فيديو تتعارض مع الآداب العامة، كما هو موضح في التحقيقات.

أما التهمة الثانية، فتتعلق بارتكاب أفعال فاضحة تتضمن استخدام مفاتنها للإغراء، من خلال صور ومقاطع مرئية نشرتها على حساباتها الشخصية.

التهمة الثالثة تتعلق بإعلانها عبر حساباتها دعوى تتضمن إغراء ولفت النظر لممارسة الفجور، من خلال الصور والمقاطع المرئية التي تتنافى مع الآداب العامة، كما هو موضح في التحقيقات.

أما التهمة الرابعة، فتتعلق بالاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، من خلال نشر صور ومقاطع مرئية