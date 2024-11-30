هل وضعية “السقوط الحر” سر نجاح الأثرياء؟ علاقة مثيرة للدهشة بين وضعية النوم والدخل!

بسام محمد - أبوظبي في السبت 30 نوفمبر 2024 09:57 صباحاً - متابعة بتول ضوا

تخيل أن وضعية نومك قد تكون مؤشراً على مدى نجاحك المالي! قد يبدو الأمر غريباً، ولكن دراسة حديثة أظهرت علاقة مثيرة للاهتمام بين وضعية النوم والدخل. فهل وضعية “السقوط الحر” هي سر نجاح الأثرياء؟

أجرت دراسة على أكثر من 5 آلاف بريطاني تحليلاً عميقاً للعلاقة بين وضعية النوم والدخل. وكانت النتيجة مفاجئة، حيث تبين أن الأشخاص الذين ينامون في وضعية “السقوط الحر” (على البطن مع دوران الرأس إلى جانب واحد) هم الأكثر تحقيقًا للدخل المرتفع. يشير الباحثون إلى أن هذه الوضعية قد تدل على شخصية أكثر جرأة ومستعدة للمخاطرة، وهما صفتان غالبًا ما ترتبطان بالنجاح المالي.

وضعية الجنين: هي الأكثر شيوعًا بشكل عام، ولكنها ليست الأكثر شيوعًا بين أصحاب الدخول المرتفعة.

وضعية احتضان الوسادة: تعتبر وضعية مريحة ولكنها ليست مرتبطة بشكل مباشر بالدخل المرتفع.

وضعية الجندي: تأتي في المرتبة الثانية بين أصحاب الدخول المرتفعة بعد وضعية السقوط الحر.

لا بالضرورة. فالعلاقة بين وضعية النوم والنجاح المالي هي علاقة معقدة تتأثر بعوامل أخرى كثيرة، مثل:

جودة النوم: الحصول على قسط كاف من النوم المريح هو أساس للإنتاجية والتركيز، مما يساهم في تحقيق النجاح في جميع جوانب الحياة، بما في ذلك الجانب المالي.

نمط الحياة: النظام الغذائي الصحي، وممارسة الرياضة بانتظام، وتقليل التوتر، كلها عوامل تؤثر على جودة النوم وبالتالي على الأداء العام.

العادات المالية: حتى مع الحصول على قسط كاف من النوم، فإن تحقيق النجاح المالي يتطلب اتباع عادات مالية سليمة مثل الادخار والاستثمار.

بينما قد تكون وضعية السقوط الحر مرتبطة بالنجاح المالي، إلا أن خبراء النوم ينصحون بتجنبها لأنها تسبب ضغطًا على الرقبة. أفضل وضعية للنوم هي على الجانب، حيث تساعد في تحسين الدورة الدموية والهضم وتسهيل التنفس.