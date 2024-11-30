زيت الأملا أم زيت الخروع.. أيهما أفضل لنمو الشعر؟

بسام محمد - أبوظبي في السبت 30 نوفمبر 2024 09:57 صباحاً - يبحث الكثيرون عن الزيوت الطبيعية لتحسين صحة شعرهم وتعزيز نموه، ومن بين الخيارات المتاحة، يبرز زيت الأملا وزيت الخروع.

كلا الزيتين لهما فوائد عديدة، لكن أيهما أكثر فعالية في تعزيز نمو الشعر؟

في هذا التقرير، سنستعرض فوائد كل زيت ومميزاته لمساعدتك في اتخاذ القرار الصحيح.

يستخرج زيت الأملا من ثمرة “عنب الثعلب الهندية”، المعروفة بخصائصها الغنية بالمغذيات واستخداماتها في الطب التقليدي. ومن أبرز فوائده:

تحسين صحة فروة الرأس: يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات والميكروبات، مما يساعد في تقليل القشرة وتهيج الفروة، مما يخلق بيئة ملائمة لنمو الشعر.

تقوية الشعر: يغذي بصيلات الشعر، مما يقلل من تساقطه ويزيد من كثافته.

تحفيز الدورة الدموية: يساعد تدليك الزيت على تعزيز تدفق الدم إلى فروة الرأس، مما يغذي الجذور بشكل أفضل.

منع الشيب المبكر: بفضل محتواه العالي من مضادات الأكسدة، يحمي الشعر من ظهور الشيب المبكر ويحافظ على لونه الحيوي.

أما زيت الخروع، المستخرج من بذور نبات الخروع، فهو زيت غني بحمض الريسينوليك والأحماض الدهنية الأساسية.