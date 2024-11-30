مأساة في “عين شمس”: أم تلقي ابنتها من الطابق الرابع انتقامًا من والدها

بسام محمد - أبوظبي في السبت 30 نوفمبر 2024 09:57 صباحاً - شهدت منطقة “عين شمس” في القاهرة حادثة مأساوية خلال الساعات الماضية، حيث قامت أم مصرية بإلقاء ابنتها البالغة من العمر 11 عامًا من شرفة شقتها في الطابق الرابع. وقد أسفر هذا الفعل عن إصابة الطفلة بكسور وكدمات في مناطق متفرقة من جسدها، وذلك كنوع من الانتقام من والدها، وفقًا لتقارير إعلامية محلية.

تلقى مركز النجدة بلاغًا عن إصابة طفلة نتيجة سقوطها من ارتفاع، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث. تم نقل الطفلة إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث أظهرت الفحوصات الطبية أنها تعاني من كسور وكدمات متعددة.

وفي تفاصيل الحادث، أوضح والد الطفلة أن والدتها، رغم انفصالهما، حضرت إلى منزلهما في 12 نوفمبر الماضي، وقامت بتحريض ابنتها على القفز من الشرفة، مدعية أنها ترغب في العيش معها وترك والدها.