برشلونة أمام لاس بالماس .. التشكيلة المتوقعة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 30 نوفمبر 2024 09:00 صباحاً - يلتقي برشلونة مع نظيره لاس بالماس، مساء اليوم، ضمن الجولة 15 من الدوري الإسباني.

ويدخل البارسا اللقاء بهدف استعادة نغمة الانتصارات بعد الخسارة أمام ريال سوسيداد والتعادل مع سيلتا فيجو.

ويستعيد النادي الكتالوني، خدمات نجمه الشاب، لامين يامال، الذي غاب عن المباراتين السابقتين بسبب الإصابة، ولكن من المتوقع تواجده على مقاعد البدلاء، وعدم الدفع به بشكل أساسي.

ووفقاً لصحيفة “ماركا” فإن التشكيلة المتوقعة لنادي برشلونة على النحو التالي:

حارس المرمى: إيناكي بينيا.

خط الدفاع: بالدي، إينيجو مارتينيز، كوبارسي، كوندي.

خط الوسط: جافي، بيدري، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: رافينيا، أولمو، ليفاندوفسكي.