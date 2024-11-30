الدوري البرتغالي (12): سبورتينغ لشبونة يلتقي سانتاكلارا

بسام محمد - أبوظبي في السبت 30 نوفمبر 2024 09:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تشهد منافسات المرحلة الثانية عشرة من الدوري البرتغالي، اليوم السبت، إقامة ثلاث مباريات، فيلعب ريو آفي مع موريرينسي الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، وناسيونال ماديرا مع بوافيستا الساعة 21:00، وسبورتينغ لشبونة مع سانتاكلارا الساعة 23:30.

ويتصدر سبورتينغ لشبونة ترتيب فرق الدوري البرتغالي بـ 33 نقطة، يليه بورتو بـ 27 نقطة، بنفيكا بـ 25 نقطة، سانتا كلارا بـ 21 نقطة، وسبورتينغ براغا بـ 20 نقطة.