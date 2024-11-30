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الدوري الإيطالي (14): ميلان يستضيف إمبولي

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 30 نوفمبر 2024 09:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يستقبل فريق كومو ضيفه مونزا اليوم، السبت، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإيطالي بكرة القدم.

ويلتقي ميلان مع إمبولي الساعة 20:00، وبولونيا مع فينيزيا الساعة 22:45.

أمس، فاز كالياري على هيلاس فيرونا 1-0 في افتتاح مباريات هذه المرحلة.

ويتصدر نابولي ترتيب فرق الدوري الإيطالي بـ 29 نقطة، ولكل من أتلانتا، إنتر ميلان، فيورنتينا ولاتسيو 28 نقطة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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