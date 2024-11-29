ماريسكا: تشيلسي خارج سباق المنافسة على لقب البريميرليج

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 09:56 مساءً - تحدث إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي، عن مواجهة أستون فيلا، الأحد المقبل، في الجولة 13 من الدوري الإنكليزي.

وفي مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، قال ماريسكا: “نحن لسنا في سباق المنافسة على لقب البريميرليج، لقد قلت هذا من قبل، مانشستر سيتي، ليفربول، وأرسنال متقدمون علينا لكن يمكننا أن نتحسن كثيراً”.

وأضاف: “يمتلك فريق أستون فيلا مدرباً من الطراز الأول، ويقدم أداءً رائعاً، أعرف مدى قوتهم إنهم يظهرون أشياء رائعة مع لاعبين جيدين للغاية، ستكون مباراة صعبة لنا”.

واختتم حديثه قائلاً: “الجزء السيء لجميع المدربين عندما يتعين عليك استبعاد اللاعبين، في المباراة الأخيرة ضد ليستر، قدم باديشيلي أداءً رائعاً لكنه لم يلعب كثيراً في البريميرليج، كما قدم إنزو أداءً رائعاً وقدم جواو فيليكس أداءً رائعاً؛ وهذا يُظهر الطريقة التي نريد أن نعمل بها لأننا بحاجة إليهم جميعاً”.