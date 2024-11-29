ريال مدريد يوجه رسالة خاصة لنادي برشلونة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 08:52 مساءً - وجه ريال مدريد، اليوم الجمعة، رسالة تهنئة لغريمه التقليدي، برشلونة، بمناسبة الذكرى ال-125 على تأسيسه.

وقال الميرنجي عبر حسابه الرسمي على منصة “X”: “تهانينا بمناسبة الذكرى 125 لتأسيسك. إنه لشرف كبير لريال مدريد أن ينافس منافساً عظيماً مثلك عبر تاريخنا”.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 34 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد، مع تبقي مباراة مؤجلة للميرنجي.