بيولي: الصراع ما يزال طويلاً على لقب الدوري

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 07:54 مساءً - علق ستيفانو بيولي، مدرب النصر السعودي، على فوز فريقه أمام ضمك، بنتيجة 2-0، مساء اليوم، ضمن الجولة 12 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقال بيولي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: “سيماكان تعرض للإصابة بكدمة، فالأمر يبدو بسيطاً، ولكنه سيغيب عن المباراة المقبلة ضد السد القطري”.

وأضاف: “إيمريك لابورت لم يشارك في مباراة اليوم، لأنه غاب لمدة 7 أيام بسبب ظرف عائلي، ولم يتدرب سوى في آخر تدريبين، وبالتالي لم يصل إلى جاهزية كاملة”.

وتابع حديثه: “لا نفكر في المباراة التالية، لأن الأهم هو عبور مباراة اليوم ونجحنا في ذلك في كافة النواحي الفنية والتكتيكية”.

واختتم: “المباراة المقبلة في الدوري ستكون صعبة أمام المتصدر (الاتحاد) فهو يتفوق علينا بفارق نقطي واضح، ولكنها ليست الفرصة الأخيرة للمنافسة على اللقب، حيث إن الصراع ما يزال طويلاً وهذا دليل على قوة المسابقة”.