هل تشرب العصائر الغازية؟.. دراسات تكشف علاقة خطيرة بالسرطان

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 07:54 مساءً - تثير المشروبات السكرية، مثل العصائر المعلبة والمشروبات الغازية، قلقاً متزايداً بين الخبراء الصحيين، حيث تربطها العديد من الدراسات بزيادة خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان.

ما هي العلاقة بين المشروبات السكرية والسرطان؟

تكمن خطورة المشروبات السكرية في محتواها العالي من السكريات المضافة والمحليات الصناعية والمواد الحافظة، والتي تؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية، بما في ذلك:

السمنة والالتهابات: تساهم السكريات الموجودة في هذه المشروبات في زيادة الوزن والسمنة، وهما عاملان خطر رئيسيان للإصابة بالسرطان. كما تزيد هذه المشروبات من الالتهابات المزمنة في الجسم، والتي تعتبر بيئة خصبة لنمو الخلايا السرطانية.

مقاومة الأنسولين: يؤدي الإفراط في تناول السكريات إلى مقاومة الأنسولين، مما يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك السرطان.

التغيرات الأيضية: تسبب المشروبات السكرية تغيرات في عملية التمثيل الغذائي، مما يعزز نمو الخلايا السرطانية.

دراسات تثبت العلاقة:

أكدت العديد من الدراسات العلمية على وجود علاقة بين استهلاك المشروبات السكرية وزيادة خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، بما في ذلك:

سرطان الثدي: أظهرت دراسات أن تناول 100 مل إضافية من المشروبات السكرية يوميًا يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 22%.

سرطان البروستاتا: ترتبط زيادة استهلاك السكر بزيادة خطر الإصابة بالشكل العدواني من سرطان البروستاتا.

سرطان القولون والمستقيم: هناك علاقة بين تناول السكر وزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

كيف تحمي نفسك؟

يوصي الخبراء بالحد من استهلاك المشروبات السكرية، واستبدالها بالماء أو المشروبات غير المحلاة أو الفواكه الكاملة. كما ينصحون باتباع نظام غذائي صحي ومتوازن وممارسة الرياضة بانتظام للحفاظ على صحة جيدة والوقاية من الأمراض.

نصائح هامة:

اختر الماء: الماء هو أفضل مشروب للجسم، فهو يرطب الجسم ويخلصك من السموم.

قلل من تناول العصائر المعلبة: تحتوي العصائر المعلبة على كميات كبيرة من السكر، لذا من الأفضل تناول الفواكه الطازجة.

اقرأ الملصقات الغذائية: قبل شراء أي منتج، اقرأ الملصق الغذائي بعناية للتأكد من خلوه من السكريات المضافة.

استشر الطبيب: إذا كنت قلقًا بشأن صحتك، استشر طبيبك لتقديم النصائح المناسبة لك.

ملاحظة: هذا المقال هو لأغراض إعلامية فقط، ولا يجب استخدامه كبديل عن نصيحة طبية.