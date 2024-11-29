فينيسيوس جونيور “لاعب الشهر” في الليجا

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 07:54 مساءً - حصل النجم البرازيلي، فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن شهر نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

ولعب يوفنتوس مباراتين مع الميرنجي خلال الشهر الحالي، حيث سجل “هاتريك” في انتصار الملكي على أوساسونا بنتيجة 4-0، وصنع هدفاً في المباراة التي تغلب فيها ريال مدريد على ليجانيس بثلاثية نظيفة، فيما تأجلت مباراة فالنسيا بسبب الكارثة الجوية التي ضربت المدينة الإسبانية.

خلال الموسم الحالي، شارك فينيسيوس في 18 مباراة في جميع المسابقات رفقة ريال مدريد، نجح خلالها في تسجيل 12 هدفاً، وصناعة 8 آخرين.