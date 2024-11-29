الكشف عن سبب جديد لتراجع أداء مبابي

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 06:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن سبب جديد لسوء أداء النجم الفرنسي، كيليان مبابي، مع فريق ريال مدريد، خلال الموسم الحالي.

وانضم مبابي لصفوف الميرنجي، الصيف الماضي، قادماً من باريس سان جيرمان، بصفقة مجانية، ولكنه لم يقدم المستوى المنتظر منه، حتى الآن، ويتعرض للكثير من الانتقادات.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، نقلاً عن أحد المدربين المقربين من مبابي، أن الفرنسي لم يندمج بشكل كامل مع زملائه الجدد، مشيراً إلى أن هذا الأمر لن يكون سهلاً، لاعتبارات فنية.

وأوضحت الصحيفة، أن مبابي يفتقد في ريال مدريد لمن يمده بالفرص المتاحة للتسجيل، مثلما كان يفعل نيمار وماركو فيراتي في النادي الباريسي، أو جريزمان مع منتخب فرنسا.

وأشارت الصحيفة، أن النجم الألماني المعتزل، توني كروس، كان يقوم بمهمة بناء وصناعة اللعب، ولم يعوضه الميرنجي بأي صفقة.

وأتمت الصحيفة نقلاً عن المدرب، أن خط وسط ريال مدريد يفتقر للاعب بإمكانيات كروس، خاصة أن تشواميني وكامافينجا لا يجيدان التمريرات وبناء اللعب، وبيلينجهام ليس مقنعاً تماماً بهذا الدور.