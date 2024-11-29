كريستيانو رونالدو يقود النصر لتجاوز ضمك

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 06:56 مساءً - حقق النصر فوزاً هاماً على ضمك، بنتيجة 2-0، مساء اليوم، ضمن الجولة 12 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ثنائية العالمي حملت توقيع النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، الأول في الدقيقة 17 من علامة الجزاء، والثاني سجله عند الدقيقة 79.

بهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث، وتجمد رصيد ضمك عند 14 نقطة في المركز 11.

ولحساب ذات الجولة، تغلب القادسية على نظيره الخليج بهدف نظيف.

هدف المباراة الوحيد حمل توقيع عبد العزيز عثمان عند الدقيقة 90+5.

بهذا الفوز، رفع القادسية رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الخليج عند 19 نقطة في المركز السادس.