أسباب خروج الدم مع البلغم من الفم

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 06:56 مساءً - الأسباب الشائعة لظهور الدم مع البلغم

من المقلق رؤية الدم مع البلغم، حيث يمكن أن يشير هذا العرض إلى حالة طبية تتطلب اهتمامًا فوريًا. هناك مجموعة متنوعة من الأسباب التي قد تؤدي إلى ظهور الدم مع البلغم، والتي يمكن أن تكون بسيطة أو معقدة. من بين هذه الأسباب:

التهاب الجهاز التنفسي العلوي: قد ينتج عن عدوى فيروسية أو بكتيرية تؤدي إلى تهيج الأنف أو الحلق، مما يسبب نزيفًا خفيفًا يظهر مع البلغم.

قد ينتج عن عدوى فيروسية أو بكتيرية تؤدي إلى تهيج الأنف أو الحلق، مما يسبب نزيفًا خفيفًا يظهر مع البلغم. التهاب الشعب الهوائية: التهاب الشعب الهوائية المزمن أو الحاد يمكن أن يؤدي إلى تحطم الأوعية الدموية الدقيقة وهذا يمكن أن يكون مصدر الدم.

التهاب الشعب الهوائية المزمن أو الحاد يمكن أن يؤدي إلى تحطم الأوعية الدموية الدقيقة وهذا يمكن أن يكون مصدر الدم. القرحة في الحلق: قد تكون نتيجة للسعال المستمر الذي يهيج البطانة الحساسة من الحلق.

الأسباب الخطيرة لخروج الدم مع البلغم

برغم أن بعض الأسباب قد تكون بسيطة ولا تستدعي القلق، إلا أن الدم مع البلغم يمكن أن يكون أيضًا علامة على مشكلات صحية أكثر خطورة، مثل:

سرطان الرئة: يعتبر من الأسباب النادرة، لكن ظهوره مع البلغم يمكن أن يكون علامة على وجود أورام في الرئة.

يعتبر من الأسباب النادرة، لكن ظهوره مع البلغم يمكن أن يكون علامة على وجود أورام في الرئة. الالتهاب الرئوي الحاد: يمكن أن يؤدي إلى تعقيدات مثل النزيف في الرئة.

يمكن أن يؤدي إلى تعقيدات مثل النزيف في الرئة. انسداد الرئة: يتسم بانسداد الأوعية الدموية في الرئة والذي يمكن أن يسبب نزيفًا داخليًا يظهر في البلغم.

متى يجب زيارة الطبيب؟

بالرغم من أن الدم في البلغم قد لا يكون دائمًا مؤشرًا على حالة خطيرة، إلا أن هناك حالات يجب فيها استشارة الطبيب بشكل فوري، ومنها:

إذا كان الدم في البلغم مصحوبًا بأعراض أخرى مثل فقدان الوزن غير المبرر أو صعوبة في التنفس.

إذا استمر تواجد الدم في البلغم لأكثر من بضعة أيام.

إذا كان النزيف غزيرًا أو يتفاقم بمرور الوقت.

الخاتمة

يُعد خروج الدم مع البلغم من الأعراض التي لا ينبغي تجاهلها، فهو قد يشير إلى وجود مشكلة صحية تتطلب تدخلاً طبيًا. التشخيص المبكر يساهم في العلاج الفعّال والحفاظ على صحة الجهاز التنفسي. لذا، ينبغي متابعة هذا العرض بعناية واستشارة مختص في حال استمراره أو تفاقمه.