مسلسل “وتر حساس” بين الإشادة والانتقاد: صبا مبارك ترد على الهجوم

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 05:56 مساءً - أثار مسلسل “وتر حساس” الذي تقوم ببطولته الفنانة صبا مبارك جدلاً واسعاً في مصر، حيث تعرض لحملة انتقادات واسعة بسبب تناول قضايا اجتماعية حساسة مثل الخيانة الزوجية والعلاقات العائلية المعقدة. وصل الأمر إلى حد المطالبة بإيقاف المسلسل من قبل بعض النواب.

“وتر حساس” في مرمى النيران

رغم الانتقادات اللاذعة، دافع صناع المسلسل عن محتواه، مؤكدين أنه يهدف إلى طرح قضايا اجتماعية مهمة ومناقشتها بشكل فني. وأكدوا أنهم حرصوا على تقديم عمل درامي متكامل يجمع بين التشويق والإثارة.

صبا مبارك ترد على الانتقادات

بدورها، ردت الفنانة صبا مبارك على الانتقادات الموجهة للمسلسل، مؤكدة على أهمية طرح القضايا الاجتماعية الشائكة في الدراما، وضرورة مناقشتها بشكل موضوعي.

نجوم “وتر حساس”

يشارك في بطولة مسلسل “وتر حساس” نخبة من النجوم، إلى جانب صبا مبارك، منهم محمد علاء وإنجي المقدم وهيدي كرم وأحمد جمال سعيد.

صبا مبارك في عمل جديد

بالتزامن مع عرض مسلسل “وتر حساس”، تستعد صبا مبارك لعرض مسلسل جديد بعنوان “موعد مع الماضي” على إحدى المنصات الرقمية. تدور أحداث المسلسل حول جريمة قتل غامضة، وتشارك صبا مبارك في بطولته إلى جانب نخبة من النجوم مثل آسر ياسين ومحمود حميدة.