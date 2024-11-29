أحمد حلمي ومنى زكي يحتفلان بعيد ميلادهما في لقطة طريفة على متن الطائرة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 05:56 مساءً - أشعل الثنائي الفني المحبوب أحمد حلمي ومنى زكي مواقع التواصل الاجتماعي بصورتهما الطريفة التي نشراها عبر حساباتهما الرسمية.

في لقطة عفوية أثناء رحلة جوية، جمعت بينهما الصدفة المميزة، حيث كان كل منهما يشاهد فيلمه الخاص على شاشة مقعده. فبينما كان حلمي يستمتع بمشاهدة فيلمه الشهير “عسل أسود”، كانت منى زكي تتابع فيلمها الأخير “رحلة 404”. والصدفة المدهشة هي أن صورة حلمي ظهرت على شاشة فيلم زوجته في نفس اللحظة التي ظهرت فيها صورة منى على شاشة فيلمه، مما أثار دهشة وحماس الجمهور.

وعلق حلمي على هذه اللحظة المميزة بقوله: “طب كنا نفتح الشاشتين على بعض”، ما أضفى لمسة من الفكاهة على الموقف، وحصد تعليقات واسعة من الجمهور الذي عبر عن إعجابه ببساطة وحب هذا الثنائي.

احتفال بعيد ميلاد مشترك

يأتي هذا التفاعل الطريف تزامنًا مع احتفال الثنائي بعيد ميلادهما في نفس اليوم، 18 نوفمبر، حيث نشر حلمي صورة تجمعه بزوجته عبر خاصية القصص المصورة على إنستغرام، وكتب عليها عبارات التهنئة، معبرًا عن حبه وتقديره لها.

نجاحات مشتركة

يعتبر أحمد حلمي ومنى زكي من أشهر وأنجح الثنائيات في السينما المصرية، وقد قدما العديد من الأعمال الفنية التي حققت نجاحًا كبيرًا وحازت على إعجاب الجمهور.