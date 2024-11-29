أسباب الإصابة بفتق البطن وطرق علاجه

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 05:56 مساءً - ما هو فتق البطن؟

يعرف فتق البطن بأنه بروز جزء من الأمعاء أو الأنسجة الداخلية من خلال منطقة ضعيفة في جدار البطن. يمكن أن يحدث هذا النوع من الفتق في أي جزء من البطن ولكنه ينتشر بشكل أكثر شيوعًا في مناطق مثل السرة والأربية. يحدث الفتق نتيجة لضغط داخلي أو ضعف في منطقة جدار البطن.

أسباب حدوث فتق البطن

تتعدد أسباب فتق البطن وتتنوع بين عوامل خلقية ومكتسبة. إليك بعض الأسباب الشائعة التي تزيد من احتمال الإصابة بفتق البطن:

عوامل خلقية

عيوب في جدار البطن منذ الولادة.

وراثة ضعف في الأنسجة الضامة.

عوامل مكتسبة

رفع الأشياء الثقيلة بانتظام دون اعتماد التقنية الصحيحة مما يضع ضغطًا إضافيًا على البطن.

السمنة المفرطة التي تضغط على جدار البطن.

الحمل الذي يؤدي إلى تمدد الأنسجة وضيق العضلات.

السعال المزمن المرتبط بحالات مثل التدخين أو الأمراض التنفسية.

الإصابة بالإمساك المزمن وضغط التبرز الشديد لفترات طويلة.

طرق علاج فتق البطن

تختلف طرق علاج فتق البطن بناءً على حجم ونوع الفتق، وكذلك على الأعراض المصاحبة وإذا كان هناك مضاعفات. إليك نظرة عامة على الخيارات المتاحة:

المراقبة والانتظار

في بعض الحالات، وخاصة إذا كان الفتق صغيرًا ولا يسبب أعراضًا، يمكن مراقبته بانتظام للاستفادة من العلاج غير الجراحي.

العلاج الجراحي

الجراحة تعد الخيار الأكثر شيوعًا وفعالية لعلاج فتق البطن. وتشمل أنواع الجراحة ما يلي:

الجراحة المفتوحة: يتم إجراء شق في منطقة الفتق ومن ثم وضع الأنسجة في مكانها وتقوية جدار البطن.

يتم إجراء شق في منطقة الفتق ومن ثم وضع الأنسجة في مكانها وتقوية جدار البطن. الجراحة التنظيرية: يتم إزالة الفتق من خلال شقوق صغيرة باستخدام منظار وأدوات خاصة، وهو أقل إيلامًا ويتطلب وقتًا أقصر للشفاء.

التغييرات النمطية للحياة

يمكن للتغييرات في نمط الحياة أن تلعب دورًا في إدارة الفتق ومنع تفاقمه:

الحفاظ على وزن صحي.

تجنب رفع الأشياء الثقيلة بشكل غير آمن.

اتباع نظام غذائي غني بالألياف لتجنب الإمساك.

الإقلاع عن التدخين للحد من السعال المزمن.

في الختام، يعد فهم أسباب فتق البطن واتباع الطرق السليمة لعلاجه أمرًا بالغ الأهمية لتجنب المضاعفات والحفاظ على صحة سليمة. إذا كنت تشك في وجود فتق لديك، ينبغي عليك استشارة الطبيب لتقييم حالتك وتقديم النصح المناسب.