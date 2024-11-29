هاجر الشرنوبي ترد على الانتقادات بحزم: “أحب ابني وسأظل أعبّر عن حبي له”

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 05:56 مساءً - تصدرت الفنانة المصرية هاجر الشرنوبي مؤخرًا التريند بعد أن تعرضت لحملة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب نشرها صورًا مع ابنها وهي تقبّله بحب وعاطفة.

رد قوي من هاجر الشرنوبي:

لم تتردد هاجر الشرنوبي في الرد على هذه الانتقادات بحزم، مؤكدةً على حقها الطبيعي في التعبير عن حبها لابنها. وقد كتبت على صورة نشرتها عبر حسابها في إنستجرام: “صورة كل عيد ميلاد ابني حبيبي اللي شقيت وتعبت فيه 13 سنة. هفضل أحضنه وأبوسه حتى لما يبقى أب وأي حد شايف في الصور دي أي عيب يروح يتعالج. في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضاً”.

دفاع عن حق الأمومة:

أكدت هاجر الشرنوبي على أن علاقتها بابنها علاقة خاصة جداً، وأنها لن تتردد في التعبير عن حبها له بأي شكل من الأشكال. وقد لاقى موقفها تأييداً من قبل الكثير من متابعيها الذين أشادوا بشجاعتها في الدفاع عن حقها في الأمومة.

تفاعل الجمهور:

أثار هذا الموضوع جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسم الجمهور بين مؤيد ومعارض لتصرف هاجر الشرنوبي. ودافع البعض عن حقها في التعبير عن حبها لابنها، بينما انتقد البعض الآخر ما اعتبروه تجاوزاً للحدود.

مشاركة فنية:

يُذكر أن الفنانة هاجر الشرنوبي شاركت مؤخرًا في الجزء الثاني من مسلسل “وبينا معاد”، حيث قدمت أداءً لاقى استحسان الجمهور والنقاد.