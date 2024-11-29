صدمة كبيرة تصيب مي عز الدين بوفاة والدتها.. تفاصيل مؤثرة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 04:58 مساءً - خيم الحزن على الوسط الفني بوفاة والدة الفنانة المصرية مي عز الدين، بعد صراع طويل مع المرض. وقد أثر هذا الخبر المؤسف على الفنانة بشكل كبير، مما دفع أسرتها لاتخاذ قرار صعب بإلغاء مراسم العزاء.

وفاة الوالدة:

فارقت والدة الفنانة مي عز الدين الحياة بعد صراع طويل مع المرض، مما أصاب ابنتها بحالة من الحزن الشديد.

إلغاء العزاء:

قررت عائلة مي عز الدين إلغاء مراسم العزاء، مراعاةً لحالتها النفسية الصعبة ورغبةً في منحها الوقت الكافي لتجاوز هذه المحنة.

تعازي الوسط الفني:

قدم العديد من الفنانين تعازيهم الحارة للفنانة مي عز الدين، ومن أبرزهم تامر حسني، طارق صبري، وأحمد عصام.

جنازة الوالدة:

شُيّعت جنازة والدة مي عز الدين في كنيسة الملاك ميخائيل، بحضور حشد من الأهل والأصدقاء والفنانين، باستثناء مي عز الدين التي غابت عن الجنازة بسبب حالتها النفسية.

رسائل التعزية:

انهالت على مي عز الدين رسائل التعزية من محبيها، الذين تمنوا لها الصبر والسلوان.

هذا وتعتبر وفاة الوالد أحد أصعب التجارب التي يمر بها الإنسان، ومي عز الدين ليست استثناء. نتمنى للفنانة مي عز الدين ولعائلتها الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.