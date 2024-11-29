سالي عبد السلام في مصاب جلل: وفاة التوأم ورسالة مؤثرة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 04:58 مساءً - أصيبت الإعلامية المصرية سالي عبد السلام بحزن عميق بعد إعلانها عن وفاة توأمها، وذلك في منشور مؤثر عبر حسابها على إنستغرام. وقد عبّرت سالي عن حزنها الشديد على فقدان أغلى ما تملك بعد عامين من الانتظار والصبر.

وفي رسالة مؤثرة، وجهت سالي رسالة قوية إلى جميع الأشخاص الذين انتقدوها سابقاً لعدم الإنجاب، مؤكدةً أنهم لا يعلمون بمعاناتها وأحلامها. كما انتقدت الضغط الاجتماعي الذي يتعرّض له الكثير من الأزواج بسبب الإنجاب، مؤكدةً أن هذا الأمر شخصي ولا يحق لأحد التدخل فيه.

نص منشور سالي عبد السلام:

“قدّر الله وما شاء فعل. من كام يوم… وده بعد سنتين انتظار، التوأم اللي كان نفسي فيهم أوي يا رب… سنتين صبر وإنت مفيش قدامك غير الصبر زي أي رزق والحمد لله أن اختباري كان في الصبر وبس، مش أكتر وكنت طالباها تيجي من عند ربنا خالص، ومن غير تدخل دكاترة… الحمد لله على نعمة الأخذ بعد العطاء… يا رب فقدت أغلى ما عندي… واللي كان هيكون ليا”.

دعم واسع لسالي عبد السلام

بعد نشر الخبر، انهالت التعليقات من قبل متابعي سالي الذين عبروا عن تعازيهم ودعمهم لها في هذه المحنة الصعبة. وتفاعل العديد من المشاهير والفنانين مع الخبر، مؤكدين على قوة إيمان سالي وتماسكها.