هبة طوجي تفتتح فصلًا جديدًا في تاريخ نوتردام دي باريس

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 04:58 مساءً - تشهد باريس حدثاً تاريخياً مع إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام دي باريس، والتي تعرضت لحريق مدمر في عام 2019. وستكون الفنانة اللبنانية هبة طوجي من أبرز المشاركين في هذا الحفل العالمي الذي سيجمع نخبة من الشخصيات العالمية والنجوم.

حفل عالمي بامتياز

سيشهد حفل إعادة الافتتاح حضور عدد كبير من الرؤساء والملوك والشخصيات الدينية والفنية من جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن يكون هذا الحدث من أكثر الأحداث تأثيراً في العام الحالي.

هبة طوجي: صوت لبنان في قلب باريس

بعد نجاحها الكبير في دور إزميرالدا في مسرحية “نوتردام دي باريس”، تعود هبة طوجي إلى قلب الحدث في هذا الحفل التاريخي. ستشارك الفنانة اللبنانية بصوتها العذب في الاحتفال بإعادة إحياء هذا الصرح الديني والثقافي العالمي.

نوتردام دي باريس تستعيد رونقها

بعد سنوات من أعمال الترميم الشاقة، تعود كاتدرائية نوتردام دي باريس لتستقبل الزوار مجدداً. وسيكون حفل الافتتاح مناسبة للاحتفال بعودة هذا الصرح التاريخي إلى الحياة، وتأكيد قوة الإرادة الإنسانية في مواجهة الكوارث.

بث مباشر للحدث

يمكن لجمهور العالم متابعة هذا الحدث التاريخي عبر البث المباشر على قناة France 2 وقنوات أخرى حول العالم.