نشكركم على متابعتكم خبر هانزي فليك: لامين يامال جاهز .. ورونالد أراوخو قريب من العودة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - تحدث هانزي فليك، مدرب برشلونة، عن جاهزية فريقه لمواجهة لاس بالماس، غداً السبت، في الجولة 15 من الدوري الإسباني.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال هانزي فليك: “نحن في وضع جيد، العديد من اللاعبين عادوا، ونحن في وضع جيد بالنسبة لنا”.

وعن جاهزية لامين يامال، أفاد: “لقد عاد وهو جاهز للعب، لم نقرر بعد إذا كان سيبدأ من البداية، لكن سيلعب”.

وبشأن فرينكي دي يونج، أردف: “بالنسبة لي، كان مصاباً والآن هو في تقدم، شخصياً، قبل ثلاثة أو أربعة أسابيع، عندما بدأ في اللعب كان في حالة مختلفة، نحن نسانده”.

وتابع: “لدينا العديد من لاعبي الوسط ويجب أن نقرر ونستعين باللاعبين الذين يكونون في أفضل حالاتهم، سأمنحه دقائق، وفي التدريبات يجب أن يثبت أنه في أفضل حالاته جسدياً، هو في تطور، يرفع من مستواه ونحن نتابعه”.

وشدد: “نريد اللعب بأفضل فريق، وسنقرر في الوقت المناسب، ربما لا يحصل على الدقائق التي يرغب بها، لكنني مقتنع أنه يحتاج إلى وقت”.

وبشأن صافرات الاستهجان ضد دي يونج، رد: “لدي فكرة واضحة جداً، أحب أن يدعم المشجعون كل لاعب، هذا هو ما يعجبني، وهذا ما يفعله جمهورنا، لدينا علاقة جيدة معهم، اللاعبون يبذلون كل ما لديهم والمشجعون يلاحظون ذلك”.

وعن بديل كاسادو، أردف: “أعتقد أنه بعد فترة التوقف الطويلة بسبب إصابة جافي، ليس من السهل العودة، هو في تقدم وهو على الطريق الصحيح، الآن هو في أفضل حالاته، هو لاعب شاب، لديه القدرة على تحسين مستواه، أنا راضٍ جداً عنه، سيكون قادراً على اللعب”.

وبشأن ذكرى تأسيس برشلونة، علّق: “إنه لشرف لي أن أكون مدرباً لهذا النادي وأن أدخل تاريخ هذا النادي، غداً سأتمكن من إخبارك عن انطباعي حول هذه المناسبة”.

وحول تطور حالة رونالد أراوخو، استطرد: “تدريبه، كل يوم، يصبح أفضل، لا أود تحديد تاريخ معين للعودة، هو قريب جداً من العودة إلى الفريق”.

وسُئل فليك عن وضع ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري الأبطال، ورد: “دائماً ما أقول إنني مركز على فريقي، لا يمكنني الاهتمام ببقية الفرق، لا أستطيع تحليله، بالنسبة لجوارديولا، أتمنى له الأفضل، لدينا علاقة رائعة، آمل أن تكون المباراة القادمة أفضل له، وأتمنى له كل التوفيق”.

وعن ناديه برشلونة، أكد: “النادي مذهل، من الرائع العمل معه، عندما وصلت، تأثرت بكل ما يتعلق بالنادي، نحن كزملاء يمكننا العمل بحرية تامة، يمكننا القيام بكل ما نحتاج إليه، المشجعون، عندما أمشي في المدينة، يتعاملون معي بلطف شديد، هم في غاية الود معنا، إنه لمن دواعي سروري”.

وحول موعد العودة إلى ملعب كامب نو، أتم: “ليس لدي أي معلومات، أنا فقط مركز على تدريب الفريق، لا يشغلني شيء، عندما يكون الاستاد جاهزاً، سنعود”.