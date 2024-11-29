نهاية أسطورة الموضة: وفاة الكلب بودي عن عمر 15 عاماً

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 01:58 مساءً - متابعة بتول ضوا

في خبر حزين هز قلوب محبيه، توفي الكلب بودي، أيقونة الموضة على الإنترنت وعارض الأزياء الشهير، عن عمر يناهز 15 عاماً. وقد أعلنت صاحبة بودي، يينا كيم، عن هذا الخبر المؤسف عبر حسابها على إنستجرام، حيث شاركت ذكرياتها الجميلة مع حيوانها الأليف المحبوب.

بدأ شهرة بودي في عام 2013 عندما قامت صاحبتيه بتأنقيه بأزياء رجالية أنيقة ونشر صوره على الإنترنت. سرعان ما انتشر اسم بودي حول العالم، وأصبح أيقونة للموضة والأناقة، حيث حصد ملايين المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي.

لم يكن بودي مجرد كلب، بل كان عضواً في العائلة، وصديقاً مقرباً لصاحبتيه. وقد ترك بصمة واضحة في عالم الموضة، حيث تعاون مع كبرى العلامات التجارية العالمية، وحقق شهرة واسعة تجاوزت حدود العالم الافتراضي.

أثار خبر وفاة بودي حزنًا عميقًا لدى محبيه ومتابعيه حول العالم. فقد تلقى خبر رحيله موجة من التعازي والرسائل المؤثرة، حيث عبروا عن حبهم وإعجابهم بالكلب الأنيق، وتذكروا لحظاتهم المفضلة معه.