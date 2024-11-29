حساسية المكياج: كل ما تحتاجين معرفته عن أعراضها وأسبابها وعلاجها

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 01:00 مساءً -

متابعة بتول ضوا

تعتبر مستحضرات التجميل جزءًا لا يتجزأ من روتين العناية بالبشرة والجمال لدى الكثير من النساء. ولكن، قد يتسبب استخدام بعض هذه المنتجات في ظهور أعراض حساسية مزعجة قد تؤثر على الثقة بالنفس وتفسد المتعة التي توفرها المكياج. في هذا المقال، سنتعرف على أسباب حساسية المكياج، أعراضها، وطرق علاجها والوقاية منها.

تحدث حساسية المكياج نتيجة تفاعل الجهاز المناعي مع بعض المكونات الموجودة في مستحضرات التجميل. من أهم هذه المكونات:

العطور: تعتبر العطور من أكثر المكونات التي تسبب الحساسية، حيث تحتوي على مركبات كيميائية قد تهيج الجلد.

المواد الحافظة: تستخدم المواد الحافظة لحماية المنتجات من التلف، ولكن بعضها قد يسبب تهيجًا للجلد.

الأصباغ: قد تسبب بعض الأصباغ المستخدمة في مستحضرات التجميل ردود فعل تحسسية.

المواد الدهنية: قد تسبب انسداد المسام وظهور حب الشباب لدى بعض الأشخاص.

تختلف أعراض حساسية المكياج من شخص لآخر، وقد تشمل:

احمرار وحكة في الجلد: خاصة في المناطق التي تم وضع المكياج عليها.

ظهور طفح جلدي: قد يكون الطفح جلدي أحمر أو أبيض اللون، وقد يرافقه قشور.

تورم في الوجه أو الجفون: خاصة في حالة التعرض لمستحضرات العيون.

حرقان وشعور بالضيق في العينين: إذا تم استخدام منتجات مكياج العيون.

جفاف وتقشر الجلد: خاصة في المناطق الجافة من الوجه.

لتشخيص حساسية المكياج، يجب استشارة طبيب جلدية. سيقوم الطبيب بفحص الجلد وسؤال المريض عن تاريخه الطبي ومستحضرات التجميل التي يستخدمها. قد يلجأ الطبيب أيضًا إلى إجراء اختبارات الحساسية لتحديد المادة المسببة للحساسية بدقة.

علاج حساسية المكياج يعتمد على شدة الأعراض والمادة المسببة للحساسية. تشمل العلاجات الشائعة:

وقف استخدام المنتج المسبب للحساسية: أول خطوة في علاج حساسية المكياج هي التوقف عن استخدام المنتج الذي يسبب المشكلة.

استخدام مرطبات خالية من العطور: للحفاظ على رطوبة البشرة وتخفيف التهيج.

استخدام كريمات الكورتيزون الموضعية: لتقليل الالتهاب والحكة.

مضادات الهيستامين: لتخفيف الحكة والتورم.

العلاجات الطبيعية: مثل استخدام كمادات باردة أو شرب الكثير من الماء.