جدل واسع حول تصريحات نجوى كرم: هل هي وطنية أم تسلق على الأحداث؟

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 01:00 مساءً - متابعة بتول ضوا

أثارت الفنانة اللبنانية نجوى كرم جدلاً واسعاً في الأوساط الفنية والسياسية بعد تصريحاتها الأخيرة حول الأوضاع في لبنان. فبين مؤيد ومعارض، تباينت الآراء حول موقفها الوطني وحبها لبلدها.

انطلقت شرارة الجدل بعد أن قامت نجوى كرم بتعديل كلمات أغنية “دقوا المهابيج”، حيث استبدلت كلمة “جنوبي” بكلمة “سعودي”. هذا التغيير أثار حفيظة الكثيرين الذين اعتبروه تناقضاً مع هويتها اللبنانية وانتمائها إلى الجنوب اللبناني.

ولكن سرعان ما جاء رد فعل نجوى كرم من خلال كلمة ألقتها في برنامج “عرب غوت تالنت”، حيث أكدت على حبها للبنان ووحدته. وقد أثارت هذه الكلمة ردود فعل متباينة، حيث رأى البعض فيها محاولة لتدارك الموقف، بينما اعتبرها آخرون تأكيداً على وطنيتها.