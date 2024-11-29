مؤسسات ودوائر وهيئات حكومية تحتفي بعيد الاتحاد الثالث والخمسين

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 01:00 مساءً - احتفل الديوان الأميري برأس الخيمة بعيد الاتحاد الثالث والخمسين للدولة بحضور الشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي.

وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي إن احتفالنا بعيد الاتحاد ال 53 يعد مناسبة غالية على قلب كل مواطن ومقيم وهي فرصة للفرح والتعبير عما نكنه من حب وتقدير وإعجاب لقائد المسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات كما أنها فرصة لتعزيز الولاء والعرفان للوطن والقائد لدى أبنائنا وترسيخ المعاني الوطنية لديهم.