احتمال غياب إينيجو مارتينيز عن مواجهة برشلونة ولاس بالماس

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 11:56 صباحاً - أشارت صحيفة (سبورت) الإسبانية إلى أن مدافع برشلونة إينيجو مارتينيز، يواجه احتمال الغياب غت مواجهة لاس بالماس، غداً السبت، في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني بكرة القدم.

وأصيب مارتينيز خلالمواجهة ستاد بريست في دوري أبطال أوروبا، ومن غير المرجح، وفقاً للصحيفة المذكورة، أن يشارك ضد لاس بالماس، إلا إذا حدث تحسن كبير في حالته، خلال الساعات المقبلة.

وسيمنح غياب مارتينيز المحتمل فرصة للمدافع إريك جارسيا، للظهور لأول مرة في التشكيل الأساسي منذ أيلول الماضي.