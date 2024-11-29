البطاطا: صديق أم عدو؟ فوائد وأضرار لا تعرفها

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 11:56 صباحاً - متابعة بتول ضوا

تعتبر البطاطا من أكثر الأطعمة شيوعًا واستخدامًا في العالم، فهي تدخل في العديد من الأطباق وتعد مصدراً رئيسياً للطاقة والكربوهيدرات. ولكن، هل فكرت يومًا في التأثيرات الحقيقية للبطاطا على صحتك؟ في هذا المقال، سنتعرف على فوائد وأضرار البطاطا، وكيف يمكن أن تؤثر على جسمك عند تناولها بانتظام.

مصدر ممتاز للبوتاسيوم: يساعد البوتاسيوم على تنظيم ضغط الدم، وتحسين صحة القلب، ويساهم في وظائف العضلات والأعصاب.

غنية بالألياف: الألياف الموجودة في البطاطا تساعد على تحسين الهضم، والشعور بالشبع، وتنظيم مستوى السكر في الدم.

تحتوي على فيتامينات ومعادن أخرى: مثل فيتامين C وفيتامين B6 والحديد والمنغنيز، والتي تساهم في تعزيز جهاز المناعة، وتحسين صحة الجلد والشعر.

مصدر للطاقة: الكربوهيدرات الموجودة في البطاطا توفر الطاقة اللازمة لأداء الأنشطة اليومية.

مرنة في الطهي: يمكن طهي البطاطا بعدة طرق، مما يجعلها مناسبة لجميع الأذواق والوجبات.

ارتفاع مؤشر نسبة السكر في الدم: تحتوي البطاطا على نسبة عالية من النشويات، مما قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم، خاصةً عند تناولها بكميات كبيرة أو مع أطعمة أخرى غنية بالكربوهيدرات.

زيادة الوزن: الإفراط في تناول البطاطا المقلية أو المشوية بكميات كبيرة من الزيوت قد يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة.

مشاكل هضمية: بعض الأشخاص قد يعانون من الغازات والانتفاخ بعد تناول البطاطا، خاصةً إذا كانت غير مطهية جيدًا.

ارتفاع مستوى السكر في الدم لدى مرضى السكري: يجب على مرضى السكري الانتباه إلى كمية البطاطا التي يتناولونها، ومراقبة مستوى السكر في الدم بشكل دوري.