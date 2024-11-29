المدة الصحيحة لحفظ الحليب.. وهل يجوز حفظه بعد تسخينه؟!

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 10:58 صباحاً - أهمية الحفاظ على الحليب بشكل صحيح

الحليب هو أحد أهم مصادر التغذية للإنسان، لما يحتويه من عناصر غذائية ضرورية مثل الكالسيوم والبروتين والفيتامينات. لكن، لضمان استفادتنا الكاملة من هذه العناصر، من المهم الحفاظ على الحليب بشكل صحيح وتخزينه بطريقة سليمة تجنبا لتحوله إلى مصدر خطر على الصحة.

المدة المناسبة لحفظ الحليب

يجب أن نكون حذرين في كيفية حفظ الحليب لتجنب تلفه أو تلوثه. الحليب الطازج يمكن أن يُحفظ في الثلاجة بمدة تصل إلى أسبوع كامل إذا تم تخزينه في درجة حرارة تبلغ حوالي 4 درجات مئوية. أما الحليب المبستر والمعقم، فيمكن أن يُحفظ مدة أطول تمتد إلى عدة أشهر إذا تم حفظه في عبواته الأصلية المحكمة الإغلاق وفي مكان بارد وجاف.

نصائح لتخزين الحليب

تأكد من حفظ الحليب في الرفوف العلوية للثلاجة، حيث تكون الحرارة مستقرة وأقل عرضة للتغير.

تجنب تخزين الحليب في باب الثلاجة، لأن فتح الباب باستمرار يؤدي إلى تغيير الحرارة.

تأكد من إغلاق عبوة الحليب بإحكام بعد الاستخدام لمنع تلوثه بالبكتيريا أو امتصاص الروائح.

هل يجوز حفظ الحليب بعد تسخينه؟

تسخين الحليب قد يكون ضرورياً في بعض الحالات، مثل تحضير الشاي أو تحضير وجبات الأطفال. ولكن يجب اتخاذ الحيطة عند التعامل مع الحليب المسخن. بعد تسخينه، يجب تجنب إعادة تخزين الحليب مرة أخرى لفترة طويلة. في حال كان لا بد من إعادة استخدامه، يجب تبريده بسرعة وتخزينه في الثلاجة وحبذا استخدامه في غضون 24 ساعة.

نصائح للتعامل مع الحليب المسخن

تجنب تسخين كمية كبيرة من الحليب إذا لم تكن ضرورياً.

لا تعيد تسخين الحليب أكثر من مرة.

استخدم الأواني النظيفة فقط عند تسخين الحليب لتجنب التلوث.

بالمجمل، يعد الالتزام بإرشادات تخزين الحليب وتسخينه عاملًا مهمًا للحفاظ على جودته وصلاحية استهلاكه. الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة يمكن أن يكون عنصراً مهماً في الحفاظ على صحة عائلتك وسلامتهم.