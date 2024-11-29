حفل “ذا بيست” .. قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 10:58 صباحاً - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، بشكل رسمي، عن قائمة المرشحين، لجائزة أفضل مدرب في العالم “ذا بيست” لعام 2024.

ويعد أنشيلوتي (مدرب ريال مدريد) المرشح الأبرز للحصول على الجائزة بعد أن حقق رفقة الميرنجي 4 ألقاب وهي: دوري أبطال أوروبا، الدوري الإسباني، كأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الأوروبي.

وشهدت القائمة تواجد كلاً من:

– كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد).

– تشابي ألونسو (باير ليفركوزن).

– لويس دي لا فوينتي (إسبانيا).

– بيب جوارديولا (مانشستر سيتي).

– ليونيل سكالوني (الأرجنتين).

جدير بالذكر، أن سكالوني حصل على الجائزة لعام 2023.