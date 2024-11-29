بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 10:00 صباحاً - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، بشكل رسمي، عن قائمة المرشحين، لجائزة أفضل لاعب في العالم “ذا بيست” لعام 2024.

وشهدت القائمة تواجد كلاً من:

– فينيسيوس جونيور، داني كارفاخال، جود بيلينجهام، فيدي فالفيردي، كيليان مبابي، توني كروس (ريال مدريد).

– ليونيل ميسي (إنتر ميامي).

– إيرلينج هالاند، رودري (مانشستر سيتي).

– لامين يامال (برشلونة).

– فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن).

وكان الأسطورة الأرجنتينية، ليونيل ميسي، حصل على الجائزة لعام 2023.