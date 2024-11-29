هيثم عبد الباقي ينال لقب “أفضل رئيس تنفيذي عربي متميز” في جوائز “جلوبال العالمية” بالمغرب

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 10:00 صباحاً - حصد رجل الأعمال اللبناني هيثم عبد الباقي، الرئيس التنفيذي لشركة طيف الإمارات للعطور، جائزة أفضل رئيس تنفيذي عربي متميز لعام 2024 خلال حفل توزيع جوائز “جلوبال العالمية – G2T Awards” الذي أقيم في مدينة مراكش المغربية. يأتي هذا الإنجاز ليعزز مكانة عبد الباقي كواحد من أبرز رواد الأعمال في العالم العربي، وليضيف تتويجاً جديداً إلى مسيرته المهنية الحافلة.

شهد الحفل، الذي أقيم في نسخته الثامنة، حضوراً واسعاً ضم نخبة من رجال وسيدات الأعمال، إضافة إلى شخصيات بارزة من مختلف القطاعات الاقتصادية والإعلامية. وتم تكريم عدد من الشخصيات والشركات المتميزة تقديراً لإنجازاتهم البارزة وأدائهم الاستثنائي، وفق معايير صارمة تركز على الابتكار، الريادة، والاستدامة.

رؤية قيادية وإنجازات استثنائية

يعد هيثم عبد الباقي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة طيف الإمارات للعطور، التي أصبحت واحدة من أبرز الشركات المتخصصة في صناعة العطور والعود في المنطقة العربية. كما يرأس مجموعة طيف الإمارات، التي تضم مجموعة من الشركات المتنوعة، ويُعد عضواً في الجمعية الفرنسية لصانعي العطور، مما يعكس التزامه بالتميز في قطاع العطور العربي والعالمي. وقد حصد عبد الباقي خلال مسيرته العديد من الجوائز بفضل إبداعاته في تطوير تركيبات العطور التي تجمع بين التراث العربي والأناقة الفرنسية.

شركة طيف الإمارات: ريادة في عالم العطور

برزت طيف الإمارات للعطور كواحدة من الشركات الرائدة في مجال صناعة العطور والعود على مستوى العالم العربي لعام 2024، حيث حققت نجاحات كبيرة بفضل الإدارة المتميزة والابتكارات المستمرة التي قادها هيثم عبد الباقي. تحت قيادته، استطاعت الشركة تقديم منتجات تجمع بين الرقي والجودة، ما أكسبها مكانة مرموقة في الأسواق الإقليمية والدولية.

هذا الإنجاز يعكس رؤية عبد الباقي الريادية وإصراره على التميز والابتكار، ليواصل ترسيخ اسمه كشخصية مؤثرة في عالم الأعمال والعطور على حد سواء.