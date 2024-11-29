بعد اتهامه بالسرقة.. نجوم الفن يتضامنون مع المخرج عمر زهران

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 10:00 صباحاً - شهدت الساحة الفنية والإعلامية حالة من التضامن الواسع مع المخرج المصري المعروف عمر زهران، الذي يُحتجز حاليًا على ذمة محاكمته بتهمة سرقة مشغولات ذهبية ومقتنيات ثمينة من منزل الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.

وقد أدلت الفنانة هالة صدقي بشهادتها في القضية، حيث ذكرت أمام المحكمة في الجلسة الأولى أن زهران كان متواجدًا في شقة بمنطقة الزمالك تعود ملكيتها لشاليمار، وكان هناك عمال يشرف عليهم. وأشارت إلى أنها لاحظت وجود دولاب مفتوح يحتوي على مقتنيات ثمينة.

وأضافت أن زهران استفسر من شاليمار عن طبيعة هذه المقتنيات، فأخبرته بأنها مجوهرات وألماس، مما جعله يستنكر تركها بهذه الطريقة. وقام بجمع المقتنيات الثمينة ووضعها في حقيبتين، ثم أوصلهما إلى شاليمار في فندق “فورسيزون”، مما يعكس أمانته وحرصه.

وعادت هالة صدقي لتكتب عبر “فيس بوك” قائلة: “على الرغم من قسوة التجربة، أهنئ العزيز عمر زهران على هذا الكم من الحب والاحترام الذي لا يُشترى بالمال.. المال يُشترى به فقط ضعفاء النفوس”.