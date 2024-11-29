موسيقار روسي يقدم عرضًا موسيقيًا باستخدام آلة دون لمسها

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 29 نوفمبر 2024 10:00 صباحاً - أحيا الموسيقار الروسي بيتر ثيرمين حفلاً في مدينة نوشهير التركية باستخدام آلته الموسيقية “الثيرمين”، التي تنتج الأصوات دون الحاجة إلى اللمس.

وقدم ثيرمين، وفقًا لوكالة “الأناضول”، مجموعة من المعزوفات التركية والمحلية من خلال هذه الآلة التي اخترعها جده، عالم الفيزياء والموسيقار ليف ثيرمين، في عام 1919.

تعتمد فكرة عمل هذه الآلة على إصدار الأنغام من خلال المجال الكهرومغناطيسي، مما يسمح للعازف بالعزف دون الحاجة إلى لمسها.